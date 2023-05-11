برشلونة يؤكد: لن نستطيع إعادة ليونيل ميسي إلا في حالة واحدة!

تحدث نائب رئيس برشلونة إدواردو روميو عن العديد من التفاصيل المتعلقة بالميركاتو الصيفي المقبل بين أروقة النادي الكتالوني، خصوصًا في ملف التعاقد مع ليونيل ميسي.
وقال روميو في تصريحات لراديو كتالونيا: "حتى لو أقرت رابطة الدوري الإسباني خطة التمويل، سنحتاج إلى بيع لاعبين من أجل التمكن من إعادة ميسي".
وأشار روميو إلى أن إعادة ميسي ليست بالأمر السهل، ولا تعتمد على موافقة الرابطة وحدها قائلًا: "إذا لم تكن هناك مغادرات لن نتمكن من إعادة ميسي حتى لو تم إقرار الخطة".
وأردف: "كل شيء نجعله يدخل الفريق علينا أن نبيع مقابله شيئًا، هذه هي قواعد اللعب النظيف، لقد تعاملنا من قبل مع وضعيات معقدة، ولكن ليس علينا أن نكون مجانين".
وأكد روميو أن عودة ميسي "من شأنها أن تكون أشبه برافعة اقتصادية في حد ذاتها، لا يمكن حساب ما الذي يمكن أن تفعله عودة ميسي".
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