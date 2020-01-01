برشلونة يوضح طبيعة إصابة ألبا

الظهير خرج مصاباً أمام إشبيلية

أصدر برشلونة بياناً طبياً يوضح فيه طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعبه جوردي ألبا مساء الأحد في قمة الدوري الإسباني أمام إشبيلية على ملعب "كامب نو".

الظهير الأيسر ترك الملعب في الدقيقة 75 من المباراة التي انتهت على وقع التعادل الإيجابي بين البلوجرانا وبطل الدوري الأوروبي بهدف لكل جانب.

وذكر النادي الكتالوني أن ألبا تعرض لإصابة عضلية على مستوى عضلة الساق الخلفية اليمنى، وأنه ذلك كان السبب وراء تغييره وخروجه.

وأوضح البيان أن اللاعب سيتم تقييم حالته ومدى تعافيه على مدار الأيام المقبلة لمعرفة الموعد النهائي لعودته للتدرب والمشاركة مع الفريق.

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خروج ألبا منح الوافد الجديد سيرجينيو ديست ظهوره الأول بقميص البلوجرانا بعد أن دخل بديلاً له أمام الخصم الأندلسي البارحة.

وكان لاعب فالنسيا السابق محط نقاش فيما يخص استمراره من عدمه مع برشلونة تحت قيادة رونالد كومان، ولكن نجح في فرض نفسه أساسياً.

وشارك ألبا في اللقاءات الثلاثة التي لعبها برشلونة في الدوري حتى الآن، وساهم في صناعة هدف.