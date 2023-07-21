برشلونة يوجه رسالة شديدة اللهجة لعمدة جيرونا بسبب صفقة روميو

اعترض على سلوك برشلونة في التعاقد مع لاعبه السابق

قررت إيلينا فورت نائبة رئيس المنطقة المؤسسية لبرشلونة، الرد على عمدة جيرونا بعد انتقاده للنادي الكتالوني على صفقة أوريول روميو.

برشلونة نجح في استعادة روميو مرة أخرى بالتعاقد معه من جيرونا في صفقة كانت صادمة لبعض عشاق الفريق، كما أدت إلى انتقاد لاذع من لوك سالياس عمدة مدينة جيرونا.

واستغل النادي الكتالوني الحفل الترحيبي الذي تم تنظيمه، أمس الخميس في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية خلال الجولة التحضيرية للموسم الجديد، للدفاع عن طريقة النادي في التعاقد مع روميو وأسلوب الإعلان عن صفقة.

وقالت إيلينا فورت في تصريحات للصحفيين:"لقد فوجئنا تمامًا بتصريحات عمدة جيرونا عن نادينا، لم نفهم الكثير من تصريحاته القادمة من مؤسسة عامة لا يجب عليها الدخول في مواجهة مع الأندية".

وأضافت:"نحن لا نحب التدخل العام ونريد تجنب أي صدامات، وأعتقد أننا سنتصل به وندعوه لحضور المباريات في كامب نو في المستقبل عندما نعود للملعب من جديد".

وكان سالياس قد انتقد رسالة برشلونة عند الإعلان عن صفقة روميو والتي جاء فيها:"برشلونة، باختصار، دعه يأتي وسيصبح أصغر".

وكما ادعت بعض التقارير الصحفية فإن هناك حالة من الانزعاج من سلوك برشلونة في المفاوضات مع جيرونا في صفقة بلغت أقل من أربعة ملايين يورو للحصول على خدمات صاحب الـ31 سنة.