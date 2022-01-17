برشلونة يوجه رسالة إلى ريال مدريد عقب التتويج بالسوبر

وجه نادي برشلونة رسالة مختصرة إلى غريمه ريال مدريد بعد نجاحه في التتويج بلقب بطولة كأس السوبر الإسباني مساء الأحد.

ريال مدريد تمكن من الفوز على أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-0 في نهائي كأس السوبر الإسباني 2022، ليحصد النادي الملكي اللقب للمرة 12 في تاريخه.

وفي طريقه نحو النهائي، تمكن ريال مدريد من الفوز على برشلونة بنتيجة 3-2 في نصف النهائي، بعد مباراة مثيرة امتدت لشوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

ما هي رسالة برشلونة إلى ريال مدريد؟

بعد نهاية مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني، نشر برشلونة رسالة مقتضبة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لتهنئة ريال مدريد.

وجاء في الرسالة: "مبروك ريال مدريد على الفوز بلقب كأس السوبر".

Felicidades @realmadrid por el título de la Supercopa — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 16, 2022

كيف فاز ريال مدريد بالنهائي؟

قدم ريال مدريد مباراة مميزة في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيك بيلباو، والتي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض.

ريال مدريد تقدم بالهدف الأول بتسديدة مذهلة عن طريق لوكا مودريتش في الدقيقة 38، فيما أضاف كريم بنزيما الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وارتدى البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ثوب البطولة في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، بعد أن تصدى لركلة جزاء نفذها راؤول جارسيا.

ما هو عدد ألقاب ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني؟

برشلونة هو البطل التاريخي لمسابقة كأس السوبر الإسباني، حيث سبق له تحقيق اللقب في 13 مناسبة.

وبإضافة اللقب الجديد، يكون ريال مدريد قد حقق كأس السوبر الإسباني 12 مرة، وهو ما يجعله يبتعد بفارق لقب واحد فقط عنه.

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