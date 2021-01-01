برشلونة يوجه رسالة إلى ريال مدريد مع حلول 2021

احتفال خاص من الثنائي بالعام الجديد

وجه نادي برشلونة الإسباني، رسالة إلى غريمه التقليدي ريال مدريد، خلال احتفالات الأخير بالعام الجديد مع جماهيره.

ريال نشر تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من أجل تهنئة جماهير الفريق على حلول عام 2021.

وشهدت التغريدة مقطع فيديو لنجوم الفريق، خلال تدريبات اليوم، الجمعة، بقيام إيسكو ولوكا يوفيتش وفينيسيوس جونيور وماريانو دياز بالتسديد على المرمى.

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وقال النادي الإسباني تعليقًا على المقطع:"وداعًا 2020 وأهلًا 2021، عام سعيد يا عشاق ريال مدريد".

ومن جانبه رد حساب برشلونة على هذه التغريدة قائلًا:"أفضل أمنية لعام 2021 هي أن يقترب الجماهير مرة أخرى من كرة القدم، سنة جديدة سعيدة للجميع".

El mejor deseo para este 2021 es que las aficiones de nuestros equipos vuelvan a sentir de cerca el fútbol. ¡Feliz Año! — FC (@FCBarcelona_es) January 1, 2021

الأمر لم يتوقف عند ذلك بل قال ريال مدريد في تغريدة أخرى:"سنة سعيدة عليكم جميعًا، الكلاسيكو سيكون أفضل مع رؤية الجماهير مرة أخرى في المدرجات، نأمل أن يحدث ذلك قريبًا".

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يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بـ33 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز السادس بـ25 نقطة.

ومن المقرر أن يلعب فريق العاصمة الإسبانية أمام برشلونة في الكلاسيكو يوم 11 إبريل القادم، وسط غموض حول ظهور الجماهير في المدرجات بهذه المباراة بسبب ظروف فيروس كورونا.