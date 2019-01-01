برشلونة يوافق على بيع راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الحالية

يبدو أن أيام اللاعب الكرواتي في الفريق الكتالوني باتت محدودة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير، صحفية إسبانية إلى أن نادي برشلونة الإسباني، مستعد لبيع لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفقاً لصحيفة آس، فإن المدير الفني للفريق الذي كان معجباً باللاعب، وافق على التخلي عن اللاعب الكرواتي، ولن يعارض النادي في قرار بيعه.

ويستمر عقد راكيتيتش مع الفريق الكتالوني، حتى صيف 2021، ولكن تراجعت نسبة مشاركته بعد التعاقد في الموسم الماضي مع آرتور فيدال، وآرثر، بالإضافة إلى الهولندي الشاي دي يونج هذا الصيف.

وتشير التقارير، إلى أن كلاً من يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، مرتبطان بقوة بالتعاقد مع اللاعب الدولي، ولكن عودته إلى فريقه السابق إشبيلية يظل احتمالاً قائماً وبقوة.

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ومن جانبه ألمح راكيتيش في تصريحات صحفية سابقة، أنه اعتاد على مثل هذه الأنباء منذ الموسم الماضي، ولكنه تحدث إلى الإدارة، ويرغب الاستمرار مع الفريق.

جدير بالذكر أن راكيتيتش لم يشارك في أي مباراة مع برشلونة، في الدوري منذ انطلاقه، أمام أتليتك بلباو، ومن بعده مباراة ريال بيتيس بالأمس.