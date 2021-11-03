برشلونة يواصل البحث عن لاعب وسط.. والهدف الجديد من توتنهام

يواصل نادي برشلونة الإسباني سعيه لضم لاعب وسط جديد يتمتع بصفات بدنية، من أجل تدعيم صفوفه خلال الفترة القادمة.

برشلونة يركز كل جهوده في سوق الانتقالات الشتوية من أجل التعاقد مع لاعب وسط، حيث يبحث "البلوجرانا" عن فرصة في السوق.

وارتبط برشلونة خلال الفترة الماضية بعدد من اللاعبين، على رأسهم فرانك كيسييه لاعب ميلان الإيطالي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة أمام فرصة سانحة في السوق للتعاقد مع أحد اللاعبين الذين يعجبون النادي، وهو الفرنسي تانجاي ندومبيلي لاعب وسط توتنهام الإنجليزي.

توتنهام، ومع وصول الإيطالي أنطونيو كونتي إلى تدريب الفريق، دخل على خط التعاقد مع كيسييه، وهو لاعب تتشابه خصائصه للغاية مع خصائص ندومبيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعب الوسط الفرنسي غير مرتاح في توتنهام، وكان يرغب بالرحيل في الصيف الماضي، لكن إدارة "سبيرز" أوقفت تلك الفكرة.

التعاقد مع لاعب وسط بقوة بدنية كان فكرة الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة السابق، خاصة بعد فشل صفقة التعاقد مع الهولندي جورجينيو فاينالدوم، والإدارة الرياضية في "البلوجرانا" تؤيد ذلك الخيار.

ندومبيلي أثار إعجاب برشلونة منذ فترة طويلة، وقدم النادي بالفعل عرضًا له عندما كان يلعب مع ليون الفرنسي، لكن توتنهام نجح في التعاقد معه مقابل حوالي 60 مليون يورو.

ومع عدم راحة الفرنسي في إنجلترا، ورغبته في تغيير الأجواء، فإن توتنهام مستعد لفكرة رحيله واسترداد جزء من المال الذي استثمره لضمه.

لكن برشلونة لا يمكنه سوى إجراء صفقة إعارة حتى نهاية الموسم، خاصة وأن ميزانية النادي محدودة للغاية.

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