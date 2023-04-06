برشلونة ينافس بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد على خليفة داني ألفيش!

النادي الكتالوني بدأ رسم معالم خطط الميركاتو

حدد برشلونة الاسم الذي يستهدفه لتدعيم مركز الظهير الأيمن بتشكيلته للموسم المقبل، وقد وقع الاختيار على الهولندي الشاب جيريمي فريمبونج لاعب باير ليفركوزن الالماني.

اللاعب المميز هجوميًا على وجه التحديد والذي سجل 8 أهداف وصنع 9 ليس على رادار برشلونة فقط، بل إنه على رادار كل من بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد أيضًا.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أشار إلى أن برشلونة قد تواصل بالفعل مع وكيل اللاعب، وطرح كل أوراقه في سباق ضم الهولندي.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا ينتظر جمهور برشلونة أن يصير داني ألفيش الجديد في ظل معاناة برشلونة مع هذا المركز منذ رحيل البرازيلي عن صفوف الفريق قبل 7 أعوام.

ولم يمثل فريمبونج منتخب هولندا الأول إلى الآن، ولكنه شارك بصفوف الطواحين الهولندية في الفئات السنية الأدنى كافة.