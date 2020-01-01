برشلونة يميل لصرف النظر عن ضم ديباي

هل يحسم النادي الكتالوني الصفقة؟

تزداد الشكوك بشكل مستمر، حول إمكانية تعاقد نادي برشلونة الإسباني، مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي من ليون في يناير القادم.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن الاتجاه الحالي، يسير نحو إلغاء فكرة ضم اللاعب، بسبب المستوى المميز لبيدري وعودة عثمان ديمبيلي.

الأداء الجيد لمارتين برايثوايت كذلك، يساهم بشكل كبير في الميول إلى تأجيل فكرة التعاقد مع مهاجم إلى الصيف.

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تقارير فرنسية كذلك أكدت احتمالية ضياع صفقة ديباي من برشلونة، نظرًا لدخول باريس سان جيرمان في سباق التعاقد مع اللاعب.

وعلى الجانب الآخر سيسعى برشلونة لتركيز جهوده على ضم مدافع في يناير، كأولوية قصوى له بالميركاتو الشتوي، وعلى الأرجح سيكون الإسباني إريك جارسيا.

وهو ما أكده الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، حيث أشار إلى وجود اتفاق مبدئي بين برشلونة ومانشستر سيتي على انتقال اللاعب لصفوف النادي الكتالوني.

19 ديسمبر 2020

فرصة سانحة لبرشلونة

أبدى نادي ليون الفرنسي ترحيبه بالتخلي عن نجمه ممفيس ديباي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بقيمة مالية صادمة بدلًا من خسارته بالمجان.

ديباي يدخل في العام الأخير من عقده مع ليون، وسط تأكيدات حول عدم رغبته في التوقيع على عقد جديد مع النادي الفرنسي.

وعلى الجانب الآخر يبحث برشلونة عن مهاجم جديد في الميركاتو الشتوي، ومن المقرر عودته للتفاوض مع ديباي مرة أخرى خلال شهر يناير.

برشلونة حاول التعاقد مع اللاعب في الصيف، لكن ليون تمسك بمبلغ 25 مليون يورو للتخلي عن خدماته، وهو ما عجز النادي الكتالوني عن تلبيته.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن ترحيب ليون ببيع ديباي مقابل 5 مليون يورو فقط الشهر القادم.

ويأتي ذلك لتفادي خسارة اللاعب بالمجان، خلال الأزمة المالية التي يمر بها النادي بسبب وباء كورونا.

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وهو ما يفتح الطريق أمام برشلونة للتعاقد مع اللاعب، وسد العجز الذي يعاني منه فريق المدرب رونالد كومان في الهجوم، بعد رحيل لويس سواريز وإصابة أنسو فاتي.

يذكر أن صاحب الـ26 سنة، نجح في تسجيل 7 أهداف وقام بصناعة 4 في 15 مباراة مع ليون بكل البطولات هذا الموسم.