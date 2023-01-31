برشلونة يمنح جافي رقم أسطورته وسط غضب تيباس

الأزمة مستمرة رغم قرار المحكمة

وسط حالة من الجدل حول موقف جافي، قام نادي برشلونة بالإعلان عن خطوة جديدة لتحدي رابطة الدوري الإسباني.

برشلونة يواجه أزمة بخصوص قواعد اللعب المالي النظيف من أجل تسجيل النجم الشاب، جعلته مهددًا بخسارته بالمجان وتحول قيمة الشرط الجزائي بعقده من مليار يورو إلى "صفر".

ولكن المحكمة التجارية الإسبانية، أصدرت قرارًا بتسجيل جافي ضمن قائمة النادي كلاعب محترف، وهو ما أثار غضب خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا.

وأعلن برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عن تغيير الرقم 30 الذي كان يرتديه اللاعب ومنحه الرقم "6" الخاص بأسطورته السابقة تشافي الذي يعمل حاليًا كمدرب للفريق.

ولا تعني هذه الخطوة أن الأمور تم حسمها بشكل نهائي، لأن قرار تسجيل جافي كان احترازيًا لحين حل الأزمة المالية الخاصة ببرشلونة.

ومن جانبها قامت رابطة الدوري الإسباني بإصدار بيان رسمي للاعتراض على هذا القرار، وأشارت إلى أنه تم اعتماده دون إتاحة الفرصة لتقديم الحجج الواقعية الكافية، وطالبت بإلغاء تسجيل اللاعب ضمن قائمة الفريق الكتالوني.

ويستمر بذلك الصراع الدائر بين برشلونة ورابطة الليجا، بسبب القيود المفروضة على رواتب الأندية التي جعلت النادي يعاني بشكل واضح في إجراءات تسجيل اللاعبين الجدد وتجديد النجوم الحاليين.