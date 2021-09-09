برشلونة يكشف عن قميص "حصري" لمنافسات دوري الأبطال

برشلونة كشف عن القميص الذي سيرتديه الفريق خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.

قام نادي برشلونة الإسباني، الخميس، بتقديم قميصه الجديد الذي سيرتديه لاعبوه خلال منافسات الموسم الحالي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتصدر الهولندي ممفيس ديباي مهاجم الفريق الكتالوني الفيديو التقديمي للقميص الجديد، والذي نشره برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

يمكن شراء قميص برشلونة الجديد بين يومي التاسع والسابع عشر من سبتمبر حصريًا في متاجر برشلونة المختلفة، بالإضافة إلى موقع النادي عبر الإنترنت.

يتميز قميص برشلونة الجديد بخطوط عمودية باللون الأحمر الفاتح، وليس القرمزي، وألوان زرقاء، لكن مع طباعة على الخطوط المذكورة، حيث يمكن رؤية عناصر مختلقة تتعلق بالمدينة.

أساس التصميم هو أن شركة "نايك" الأمريكية للملابس الرياضية راعي برشلونة، استوحى التصميم من أحياء معينة في المدينة.

برشلونة طلب من الشركة الأمريكية لسنوات تضمين إشارات في قمصان الفريق إلى النادي والمدينة وإقليم كتالونيا.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الشركة الأمريكية تحدثت مع سكان أحياء برشلونة، وطلبت منهم رسم ما يعتقدون أنه أكثر تمثيلًا لحيهم، وبهذه الأفكار قدم المصممون اقتراحًا أسعد النادي.

🕺🏻 3rd kit drop alert. You can tell our players are vibing



💙❤️ #CreatedByBarcelona

🎶 @stayhomas pic.twitter.com/baXJeoQZwB — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2021

ومن المنتظر أن يظهر القميص الجديد للمرة الأولى يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في مباراة بايرن ميونخ، والتي تقام على ملعب "كامب نو".

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