برشلونة يقدم 170 مليون يورو للتعاقد مع نيمار

باريس سان جيرمان لم يعط جوابه حتى الآن

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي برشلونة قدم عرضه الأخير لباريس سان جيرمان للحصول على خدمات البرازيلي نيمار وفي انتظار الرد.

وفقاً للصحافة الفرنسية، فإن إدارة النادي الكتالوني، قدمت 170 مليون يورو لباريس للتوقيع مع اللاعب، ويتم دفعهم على دفعتين، ولا يتضمن العرض أي لاعب من صفوف برشلونة، وحتى الآن إدارة الفريق الفرنسي لم تعط جوابها.

وعلمت مصادر جول، أن إدارة باريس سان جيرمان، تسعى إلى إدخال المدافع البرتغالي سميدو، في الصفقة، بالإضافة إلى 100 مليون إضافية.

إدارة برشلونة تبدو متفائلة من حسم صفقة نيمار، الذي يضغط على إدارة النادي العاصمي، مؤكداً أنه يريد العودة من جديد إلى برشلونة.

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ومن جانبه يرغب المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان ليوناردو، في حسم صفقة البرازيلي وإعادته إلى كامب نو، مستبعداً انضمامه إلى ريال مدريد.