برشلونة يقدم خدمة لأندية الدوري الإنجليزي ويعرض نجمه للبيع!

أبواب النادي الكتالوني انغلقت أمامه

قرر نادي برشلونة الإسباني عرض لاعبه جول كوندي للبيع الصيف القادم، من أجل زيادة الفرص بتدعيم الفريق بالمزيد من اللاعبين الجدد.

المدافع الأبرز الذي ارتبط بمغادرة برشلونة مؤخرًا هو رونالد أراوخو، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ بضمه، ولكن يبدو أن كوندي سيكون حاضرًا هو الآخر في عملية بيع محتملة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن أحد أهم الأسباب التي تدفع النادي الكتالوني للتفكير في بيع كوندي، هو رفضه اللعب كظهير أيمن، مع زيادة عدد لاعبي قلب الدفاع هذا الموسم بتواجد أراوخو وكريستنسن وإينيجو مارتينيز.

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وحتى بالنسبة لمركز الظهير الأيمن لو وافق كوندي على اللعب به، سيكون عليه التنافس مع البرتغالي جواو كانسيلو والنجم الشاب هيكتور فورت.

ولذلك يعتبر الرحيل هو الحل الأفضل لكوندي وكذلك برشلونة الذي لا يمانع الاستماع للعروض المتوقعة لضمه من أندية الدوري الإنجليزي.