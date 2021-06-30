برشلونة يفاوض نجم إنتر بعد فشل صفقة فاينالدوم

بعد فشل ضم فاينالدوم برشلونة يبحث عن خط وسط جديد

يتطلع نادي برشلونة للتعاقد مع لاعب خط وسط هذا الصيف بعد أن فقد هدفه، الهولندي جيورجينهو فاينالدوم حيث فضّل الأخير الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وتتوجه أنظار إدارة البلوجرانا إلى نجم فريق الإيطالي إنتر، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

موقف برشلونة؟

وفقًا للصحافة الإيطالية، فإن أبرز الأسماء المطروحة على الطاولة هو الكرواتي، بروزفيتش، وسيفكر النادي الكاتالوني في تقديم عرض للفريق الإيطالي من أجل اللاعب.

وتسعى برشلونة لإعطاء كومان لاعب آخر في خط الوسط في موسم الانتقالات الصيفية الحالية بهدف تدعيم صفوف الفريق.

موقف بروزوفيتش؟

ذكرت التقارير مؤخرًا أن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش حدد مطالبه المادية من أجل تجديد عقده مع النيراتزوري والمنتهي فى يونيو 2022. وحسبما نشرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فإن بروزوفيتش طالب إدارة إنتر برفع راتبه السنوى من 3.5 مليون يورو إلى 6 ملايين يورو.

وأضافت أن بروزوفيتش يطالب بالمساواة مع التركي هاكان تشالهان المنضم حديثاً إلى إنتر ميلان، بعدما علم أن الأخير يتقاضى 5 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت فى عقده مع النيراتزوري.

موقف إنتر؟

يريد مدرب إنتر الجديد سيموني إنزاجي الاحتفاظ بخدمات بروزوفيتش في الفريق، ويأمل النادي في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب الكرواتي بعد بطولة أمم أوروبا 2020.

لكن قد يضطر مسئولو إنتر، لبيع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا هذا الصيف، في حالة عدم التوصل إلى إتفاق مرضي بينهما، خوفاً من رحيله الصيف المقبل مجاناً.

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