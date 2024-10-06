خارطة طريق جديدة.. برشلونة يعلن المواعيد النهائية للعودة إلى كامب نو!

موعد عودة برشلونة إلى كامب نو...

قرر نادي برشلونة، الإعلان عن خطة العودة إلى ملعب كامب نو، مرة أخرى بعد أعمال التجديدات التي يشهدها معقل الفريق الكتالوني، في الوقت الحالي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة، ستعلن يوم غد الإثنين في مؤتمر صحفي عن مواعيد العودة إلى كامب نو من جديد، بداية من الموسم الحالي وحتى عام 2026 عندما يصبح الملعب جاهزًا للعمل بكامل طاقته.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الفريق الكتالوني، قد يعود للمشاركة على ملعب كامب نو، في شهر يناير القادم، أو على أقصى تقدير مطلع شهر فبراير 2025.

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وأوضح التقرير أن برشلونة، سيخوض مباراة واحدة على أرضه في الدوري الإسباني، خلال شهر يناير المقبل وستكون امام فالنسيا، وقد تكون هي أولى مباريات البلوجرانا، على كامب نو، بعد التجديدات.

ومن المنتظر أيضًا أن يلعب برشلونة، أمام أتالانتا، يوم 29 يناير المقبل، على أرضه في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه وبحسب قواعد الاتحاد الأوروبي، الذي يشترط على الأندية أن تكون مباريات دور المجموعات على نفس الملعب، قد تتأجل العودة إلى كامب نو، حتى مطلع فبراير.