النادي الكتالوني يحسم هذا الملف نهائيًا..

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي إتمام تعاقده مع حارس المرمى البولندي فويتشك شتشيسني، لتعويض إصابة الحارس الأساسي مارك أندريه تير شتيجن.

وحتى الأمس، لم يكن برشلونة قد أعلن بشكل رسمي، ما استتبع ردًا من هانسي فليك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا حول الأمر حين قال: "أنا لا أتحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي".

لكن جاء برشلونة ليقطع الشك باليقين ويؤكد إبرام التعاقد مع شتشيسني في بيان رسمي، جاء فيه: "برشلونة وفويتشيك شتشيسني توصلا لاتفاق كي ينضم حارس المرمى حتى 30 يونيو".

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معنى هذا أن شتشيسني لن يمكث أكثر من موسم في البلوجرانا، إلا إذا أراد النادي الكتالوني إبرام عقد جديد مع حارس يوفنتوس السابق.

يذكر أن شتشيسني كان قد حضر من أرضية ملعب "مونتجويك" مباراة برشلونة ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز فريقه الجديد 5-0.