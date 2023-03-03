أعلن نادي برشلونة تجديد عقد اللاعب الإسباني، سيرجي روبيرتو، حتى عام 2024.
وانضم روبيرتو إلى الفريق الأول لنادي برشلونة، في يوليو 2013، قادمًا من فريق الشباب.
أعلن النادي رسميًا مساء اليوم، تجديد عقد قائد برشلونة الثاني عامًا آخر، في حضور كلًا من الرئيس جوان لابورتا، ومدير الكرة ماتيو أليماني.
وأوضح البيان من كامب نو، أن اللاعب جدد مقابل شرط جزائي ضخم، يبلغ 400 مليون يورو.
وكان من المقرر إعلان خبر تجديد اللاعب، يوم الاثنين الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب الهزيمة ضد ألميريا.
روبيرتو لم يظهر الموسم الحالي، سوى مرتين فقط، مع متصدر الدوري الإسباني برشلونة.
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