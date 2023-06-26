برشلونة يعاني من حادث إهمال إضافي .. موهبة جديدة تغادر مجانًا!

أزمات برشلونة لا تنتهي!

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة أصبح على موعد مع مشكلة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية الذي بدأ لتوه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الحارس أرناو تيناس قد قرر الرحيل عن صفوف الفريق بشكل نهائي.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب لن يستمر في صفوف برشلونة عقب أن ينتهي عقده الحالي، وهو قرار أخذته الإدارة بنفسها، بالرغم من وجود بند يسمح باستمراره لموسم إضافي.

وترى إدارة النادي الكتالوني أن وجود إيناكي بينا هو خيار أفضل ليكون بديلًا لمارك أندريه تير شتيجن الحارس الأساسي وصاحب جائزة زامورا وأفضل لاعب في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد فرط في عدة مواهب في الفترة الماضية بشكل مجاني ما بين فرق الليجا والدوريات الأوروبية المختلفة.