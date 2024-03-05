برشلونة يضع لويس إنريكي في وجه المدفع الباريسي .. والمشروع الألماني قائم!

شرط معقد يؤجل تحقيق حلم ديكو ولابورتا

كشفت تقارير صحفية، عن كواليس جديدة داخل الغرف المغلقة في برشلونة، بشأن اختيار المدير الفني الجديد للفريق خلفًا للإسباني تشافي هيرنانديز، الذي قرر الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة "آس"، إلى أن الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق، هو المفضل حاليًا لدى ديكو المدير الرياضي للبارسا، والذي يحلم بإعادة لويس مرة أخرى إلى النادي.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن مشكلة لويس إنريكي، تكمن في أن لديه عقدًا مع النادي الفرنسي يمتد حتى 30 يونيو 2025 ولا يملك برشلونة القدرة المادية التي تؤهله لتحرير مدربه الجديد من عقده.

وقالت: "هذا يعني أنه إذا أراد لويس العودة إلى برشلونة، فيجب عليه الجلوس بمفرده للتفاوض مع باريس سان جيرمان والتوصل إلى حل بشأن عقده، وبالنظر إلى تاريخ العلاقات بين البلوجرانا والنادي الباريسي، فلا يبدو أن هذه المهمة ستكون سهلة".

وأضافت "آس": "ديكو يحب لويس إنريكي لطريقته الهجومية ولثقته في الشباب، ولمعرفته بنظام الشباب في النادي ولأنه يعرف بيئة البارسا جيدًا، لكن يجب ألا ننسى أن لويس نفسه هو من وضع حدًا لمسيرته الناجحة على رأس برشلونة، بعد أن سئم من هجوم الإعلام وحصل على إجازة لمدة سنة، قبل أن يوقع لباريس سان جيرمان".

وتابعت: "إذا كان لويس إنريكي هو الخيار المفضل لدى ديكو، فإن لابورتا لا يزال مهتمًا أيضًا بالمشروع الألماني الذي ذكره بالفعل قبل 3 سنوات عندما فاز في الانتخابات، والذي يرتبط بـ3 أسماء هي هانز فليك وجوليان ناجيلسمان وتوماس توخيل".

وختمت: "روبرتو دي زيربي، أيضًا من الخيارات المتاحة، رغم أنه يشبه حالة لويس إنريكي ولديه عقد مع برايتون، الذي رد على هذه الأنباء بالفعل، مؤكدًا أنه إذا أراد الإيطالي المغادرة في نهاية هذا الموسم، فعليه دفع 15 مليون يورو".