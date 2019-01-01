برشلونة يضع عينه على تدعيمين من البرازيل

البرسا يوجه أنظاره صوب البرازيل مجددًا..

أوضحت صحيفة "موندو" الإسبانية، أن برشلونة يضع أعينه نصب ثنائي برازيلي من أجل ضمهما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما أوردته الصحيفة فإن الموهوب إيفرتون، لاعب جيرميو، يأتي أولًا في إطار سعي إدارة البرسا دعم خط هجومها بجناح جديد.

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ثم يأتي المدافع رودريجو كايو، مدافع فلامينجو، والذي يُعد واحدًا من أبرز المدافعين في أمريكا اللاتينية في الآونة الأخيرة.

ويُعد إيفرتون واحدًا من أبرز اللاعبين على الساحة العالمية مؤخرًا، وذلك بعد الأداء المذهل الذي قدمه خلال كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل وكان هدافًا للسامبا في البطولة.

أيضًا، فإن إيفرتون قد سجل 63 هدفًا خلال مسيرته مع جيرميو في مختلف المسابقات، وقاد الفريق إلى نصف نهائي كوبا ليبارتادوريس قبل أن يخرج على يد مواطنه فلامينجو.

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أما كايو فله مسيرة مميزة وانضم إلى فلامينجو في يناير الماضي، إلا أن تاريخه مع الإصابات لازال يُشكك إدارة البرسا في إجراء هذا التعاقد.