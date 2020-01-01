برشلونة يصعّد فاتي رسميًا بشرط جزائي خيالي

برشلونة يؤمن فاتي من اهتمام مانشستر يونايتد والبقية

أصبح النجم الشاب أنسو فاتي لاعبًا بالفريق الأول لنادي برشلونة بشكل رسمي بعدما قام الفريق الكتالوني بإدراجه في قائمته بداية من الموسم الجاري.

واكن إرنستو فالفيردي قد بدأ في استدعاء فاتي لمباريات الفريق الأول في الموسم الماضي ليثبت كفاءة كبيرة سواء معه أو مع خليفته كيكي سيتيين.

ونتيجة لذلك، تم استدعاء فاتي إلى المنتخب الإسباني لأول مرة مطلع الشهر الجاري لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية بقميص أبطال العالم 2010.

وبدأت بعض الأندية في الاستفسار عن وضعية فاتي في الآونة الأخيرة خاصة مع زيادة الأزمات في برشلونة وحاجة الفريق الكتالوني إلى المزيد من الأموال.

ولكي يقطع برشلونة الطريق على هؤلاء، أدرج فاتي في قائمته للموسم الجديد ليتم تصعيده للفريق الأول بشكل رسمي ويصبح لاعبًا له، بالإضافة إلى شرط جزائي خيالي.

ويبلغ الشرط الجزائي للاعب الإسباني الشاب 400 مليون يورو، وهو ما يعني أن إدارة برشلونة ليست على استعداد لخسارته على المدى القريب.

وأعلن برشلونة أن أنسو فاتي سيرتدي الرقم 22 بداية من الموسم الجديد، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

سواريز ليس الأول .. ريكوبا وفيرون وأبطال فضيحة تزوير الجنسية الإيطالية في 2001

يذكر أن فاتي تألق مع الفريق الكتالوني في الموسم الماضي حيث شارك في 33 مباراة ما بين أساسي واحتياطي في جميع البطولات على المستوى المحلي وكذلك الأوروبي.