برشلونة يصارع ضد الوقت لعدم إيقاف عقد جافي وخسارته مجاناً!

المشاكل الاقتصادية لاتزال عائقًا أمام برشلونة.

يرغب نادي برشلونة في إصلاح وضع لاعبه الشاب، جافي، قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.

جافي وقع عقدًا جديدًا مع برشلونة في الموسم الماضي، إلا أن الفريق الكتالوني لم يتمكن من تسجيله ضمن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بسبب المشاكل الاقتصادية التي يُعاني منها.

المحكمة كانت قد حكمت لبرشلونة بتسجيل جافي كلاعب في الفريق الأول في رابطة الدوري الإسباني قبل أن يتم إلغاء ذلك في وقتٍ سابق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وحصل برشلونة بعد ذلك على حكم بتسجيل جافي، إلا أن صحيفة "موندو ديبورتيفو' الإسبانية أكدت أن البرسا يرغب في تأمين تسجيل لاعبه البالغ من العمر 19 عامًا دون اللجوء إلى القضاء لتجنب المشاكل المستقبلية.

الفريق الكتالوني جدد عقد جافي حتى يونيو 2026 بشرط جزائى قيمته مليار يورو، لذلك يخشى برشلونة أن يصبح اللاعب الشاب حرًا، مع التنويه إلى أن عقده الأخير انتهى في 30 يونيو 2023.