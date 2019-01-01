برشلونة يسعى للتخلي عن دينيس سواريز بأي ثمن

النادي الكتالوني يريد مساحة في قائمة الموسم المقبل

فيسبوك تويتر بلال محمد

تأمل إدارة نادي برشلونة، في بيع دينيس سواريز لاعب الفريق بشكل نهائي في أسرع وقت ممكن، وقبل بداية الفترة الإعدادية للموسم الجديد في يوليو القادم.

ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو فإن النادي الكتالوني يريد التخلي عن لاعبه صاحب الـ 25 عاماً، بسعر منخفض من أجل إيجاد مساحة في قائمة الفريق الأول.

ودخل نادي فالنسيا في صراع الحصول على خدمات اللاعب، ويريد أن ينهي الصفقة لصالحه مقابل 20 مليون يورو، بعد اتصالات بين إدارة الناديين.

ومن جانبه أكد اللاعب الإسباني في وقت سابق أنه يريد الرحيل عن الفريق الكتالوني، كما أشاد بالمدير الفني لفالنسيا مارسيلينو جارسيا.

وبالرغم من اقتراب فالنسيا من الحصول على خدمات اللاعب، إلا أن نادي سيلتا فيجو مستعد لدفع مقابل مادي أكثر من أجل اللاعب.

ساري مدربًا ليوفنتوس - خبر يسعد كريستيانو رونالدو ويبكي جورجينيو👀 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 16, 2019

الجدير بالذكر أن متوسط الميدان الإسباني، قضى فترة من الموسم المنصرم، معاراً إلى نادي أرسنال الإنجليزي ولكنه لم يلعب معه بشكل ثابت.