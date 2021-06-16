برشلونة "يسرب" قميصه الاحتياطي لموسم 2021-2022

أظهر نادي برشلونة قميصه الاحتياطي لموسم 2021-2022 خلال فيديو تقديم قميصه الأساسي الجديد.

"سرب" نادي برشلونة الإسباني بطريق الخطأ على ما يبدو أول صورة لقميصه الاحتياطي الجديد لموسم 2021-2021، وذلك في فيديو إطلاق القميص الأساسي للموسم الجديد.

وأعلن برشلونة مساء الثلاثاء عن قميصه الأساسي لموسم 2021-2022، والذي يختلف بشكل كبير عن الصورة التقليدية لقميص النادي الكتالوني، والتي اعتادت عليها جماهيره في السنوات الأخيرة.

ومع ظهور القميص الأساسي لنادي برشلونة بألوان "البلوجرانا" التقليدية الأحمر والأزرق، إلا أن تصميمه جاء بشكل مختلف تمامًا، كما أن السروال ليس بلون موحد كما جرت العادة.

وخلال فيديو تقديم القميص الأساسي الجديد، ظهر سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة، وفي الخلفية تم تعليق القميص الاحتياطي للموسم الجديد، والذي جاء باللون البنفسجي الفاتح مع خط في كل جانب، واحد باللون الأحمر على يسار القميص والآخر باللون الأزرق على الجهة اليمنى منه.

والتقط أحد متابعي النادي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة لقميص برشلونة الثاني مع تعليق: "لمحة بسيطة لشكل قميصنا الاحتياطي للموسم القادم التقطت في خلفية فيديو الكشف عن القميص الأساسي".

👚 A small glimpse of how our away-kit will look like for next season spotted in the background in Barca’s Home-Kit reveal video. #FCB pic.twitter.com/oB3pmh3LaK — Reshad Rahman ✆ (@ReshadRahman_) June 16, 2021

ومع عدم كشف برشلونة رسميًا عن قميصه الاحتياطي الجديد، ربما تكون تلك خطة تسويقية من النادي الكتالوني لتشويق الجماهير للقميص الثاني لموسم 2021-2022، وأن الأمر ليس مصادفة كما يبدو.

ماذا قدم برشلونة في موسم 2020-2021؟

تمكن نادي برشلونة في موسم 2020-2021 من حصد لقب بطولة كأس ملك إسبانيا، وهو اللقب الوحيد الذي ظفر به النادي الكتالوني.

فيما أنهى برشلونة منافسات بطولة الدوري الإسباني محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب، خلف أتلتيكو مدريد البطل، وريال مدريد الوصيف.

أما على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا، فقد ودع برشلونة منافساتها من دور الستة عشر، حيث خسر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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