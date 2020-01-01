برشلونة يستمع لنصيحة سواريز ويحدد خليفته

من هو مهاجم برشلونة القادم؟

قرر نادي برشلونة الاستماع لنصيحة لويس سواريز في تحديد المهاجم القادم بعد رحيل صاحب الـ33 عامًا عن النادي في الصيف الجاري.

التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، تواصل مع سواريز وأخبره أنّه خارج حساباته للموسم المقبل.

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كما يعيش برشلونة فترة صعبة بعد طلب ليونيل ميسي، هداف الفريق التاريخي، فسخ تعاقده والرحيل عن النادي خلال الأيام المقبلة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ مصادر من نادي فالنسيا أكدت أنّ برشلونة يحاول التعاقد مع ماكسي جوميز من الخفافيش ليكون خليفة لويس سواريز.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ المهاجم صاحب الـ23 عامًا كان قريبًا من برشلونة حينما لعب في سيلتا فيجو، كما طلب سواريز بنفسه التعاقد مع اللاعب ليكون خليفته في النادي الكتالوني، لكنّ جوميز فضل وقتها الرحيل إلى فالنسيا مقابل 30 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أنّ قيمة فسخ التعاقد لجوميز تصل إلى 140 مليون يورو، لكن برشلونة يحاول استغلال الأزمة المالية التي يعيشها فالنسيا لمحاولة خطف اللاعب بمبلغ مخفض.

واضطر فالنسيا للتخلي عن عدد من لاعبيه على رأسهم داني باريخو وفرانسيس كوكلين بجانب رحيل رودريجو مورينو إلى ليدز يونايتد.

جدير بالذكر أنّ برشلونة يحاول إعادة بناء الفريق بعد الهزيمة الثقيلة بثمانية لهدفين أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.