برشلونة يستغل الثورة الخليجية ويدرس إنشاء فريق عربي!

برشلونة يحاول استغلال ثورة كرة القدم في المنطقة الخليجية ويدرس إنشاء فريق عربي..

قام جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني خلال الأسبوع الماضي بزيارة سريعة إلى دولة قطر رفقة وفد من الإدارة الرياضية في "البلوجرانا"، حيث التقوا بمجموعة من رجال الأعمال القطريين لدراسة سبل تعزيز التعاون بين الطرفين.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن أحد الخيارات التي طُرحت على الطاولة من قبل الجانب القطري كانت إنشاء فريق لنادي برشلونة في قطر بنظام الامتياز من أجل المشاركة في دوري نجوم قطر.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن برشلونة يرغب جديًا في دراسة النموذج المطروح بعناية، خاصة من الناحية القانونية، لكن إدارة "البلوجرانا" تعلم أن الأمر قد يعني دفعة اقتصادية هائلة للنادي.

التقرير أكد أن الجانب القطري يعرف مدى قوى علامة برشلونة التجارية على المستوى الدولي، وبينما يبحث النادي الكتالوني عن سبل دخل جديدة، فإن لابورتا في الوقت الحالي يعرف تفاصيل الاقتراح.

الامتياز المحتمل لبرشلونة في قطر سيكون مشابهًا للامتياز الذي يملكه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من خلال "سيتي جروب"، حيث تملك المجموعة العديد من الأندية مثل نيو يورك سيتي في الولايات المتحدة، وملبورن سيتي في أستراليا، ومومباي سيتي الهندي، وتمتاز جميع هذه الأندية باللون السماوي في قميصها الأساسي.