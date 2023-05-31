برشلونة يستعين بنجم "كاستيا" ريال مدريد للفوز بكلاسيكو الشباب

"كلاسيكو" الشباب بين برشلونة وريال مدريد "كاستيا" يشهد ظهور وجه مألوف للنادي الملكي..

سيحاول اللاعب الإسباني ذو الأصول المغربية موحا مخلص مساعدة فريق رديف برشلونة من أجل التأهل إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، عند مواجهة فريق ريال مدريد "كاستيا" في "كلاسيكو" حاسم.

ومن المقرر أن يتواجه الفريقان في مباراتي ذهاب وعودة، من أجل تحديد المتأهل إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، بعدما احتل "كاستيا" المركز الثالث في المجموعة الأولى، فيما جاء فريق برشلونة أتلتيك في المركز الرابع في المجموعة الثانية من دوري الدرجة الثالثة الإسباني.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن لاعبي ريال مدريد سيشاهدون وجهًا مألوفًا، يتمثل في موحا مخلص، الذي ولد في مدريد، ولعب في صفوف شباب الفريق الملكي بين عامي 2010 و2019.

مخلص رحل عن ريال مدريد في صيف 2020 ليتوجه إلى الفريق الرديف في سيلتا فيجو، قبل أن تأخذه رحلته إلى نادي أندورا، بعقد يمتد حتى 2025، والذي قام بإعارته إلى برشلونة في يناير الماضي حتى نهاية الموسم.

ويعد موحا واحدًا من بين أهم لاعبي فريق المدرب المكسيكي رافا ماركيز، حيث خاض 17 مباراة منذ انضمامه إلى برشلونة، تمكن خلالها من تسجيل هدف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

سيخوض لاعب كرة القدم البالغ من العمر 23 عامًا، والذي تدرب بالفعل تحت قيادة تشافي هيرنانديز، مباراة فاصلة خاصة جدًا، حيث سيواجه العديد من زملائه في أكاديمية ريال مدريد من أجل مقعد في دوري الدرجة الثانية.

لم يمر موسم موحا مرور الكرام، حيث تراقبه بالفعل عدد من الأندية، وتلقى لاعب الوسط عددًا من العروض من أندية الدرجة الثانية في إسبانيا، بالإضافة إلى عروض من فرق في الدوري البلجيكي والدوري الهولندي.