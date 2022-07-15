برشلونة يستسلم لرحيل دي يونج؟ تصريحات غامضة من أليماني!

الهولندي خارج برشلونة قريبًا؟

على هامش تقديم البرازيلي رافينيا لاعبًا في صفوف الفريق الكتالوني، تحدث المدير الرياضي لبرشلونة ماتيو أليماني عن ملفات أخرى في النادي الكتالوني.

وذكر أليماني أن هناك تعقيدات فيما يتعلق ببقاء الهولندي فرينكي دي يونج لاعبًا لبرشلونة، في ظل قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال أليماني: "دي يونج لاعب مهم بالنسبة لنا ونعتمد عليه بشكل كلي، القصة تنتهي حينما تجبر قواعد اللعب المالي النظيف بعض اللاعبين عن الرحيل، سيغادر أكثر من لاعب الفريق، الأكثر تعقيدًا سيكون مغادرة بعض اللاعبين الذين يقلون أهمية في الفريق عن دي يونج".

وعن الراحلين أكد أليماني: "أولئك اللاعبون الذين سافروا إلى أمريكا هم من يعتمد عليهم تشافي، هناك بعض اللاعبين الذين يعرفون موقفهم ونحن نتواصل مع وكلائهم للوصول إلى اتفاق، الأمر المنطقي الوحيد هو أنهم هنا ويبحثون عن طريق للرحيل بأسرع وقت ممكن".

أما عن عثمان ديمبيلي الذي أبرم عقدًا جديدًا مع برشلونة: "من الناحية الرياضية لم يكن لدينا أي شك في ديمبيلي، لكن تبقى الناحية التعاقدية التي تطلبت وقتًا للاتفاق على تمديد العقد مع وكلائه".

وعما إذا كان برشلونة يدرس إلغاء بعض العقود بالتراضي قال أليماني: "لا نفكر في إلغاء العقود مع اللاعبين الحاليين لأن هذا ليس ما نصبو إليه، ولن يحل مشاكل اللعب المالي النظيف كذلك".

وحينما سئل عن الفرنسي جول كوندي مدافع إشبيلية وهدف برشلونة في الميركاتو، قال أليماني: "أنتم تعرفون أنني لست من هواة الحديث عن أسماء بعينها، لأن هذا فيه احترام لأنديتهم، المدرب يخبرنا ببعض الاحتياجات ونحن ننتظر ما يمكن أن نفعله حيال الأمر وردود فعل الأطراف الأخرى، لا يزال هناك شهر ونصف في السوق، والعديد من الأشياء يمكن أن تحدث، نحن واضحون جدًا حول جديتنا في تنفيذ خطة المدرب".