برشلونة يستخدم خطة هالاند للتعاقد مع خليفته من دورتموند

موهبة جديدة على أعتاب النادي الكتالوني، ولكن متى يحدث ذلك؟

يواصل نادي برشلونة الإسباني محاولاته لإيجاد الطريقة الأفضل للحصول على خدمات يوسف موكوكو مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

صاحب الـ18 سنة برز مع دورتموند خلال هذا الموسم، ولكن النادي الألماني أمامه مشكلة بانتهاء عقد النجم الشاب في 30 يونيو من العام الحالي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة يعلم جيدًا برغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف الفريق في أقرب فرصة ممكنة، وسط محاولات مستمرة من دورتموند بإقناعه بالتجديد.

وأشارت إلى أن احتمالية البقاء مع دورتموند تبقى واردة بجانب انتقاله لبرشلونة بالمجان، ولكن لو استمر موكوكو مع الفريق سيحاول عدم غلق الباب تمامًا أمام انضمامه للفريق الكتالوني.

ويأتي ذلك بوجود رغبة من اللاعب بتضمين بند خروج في عقده منخفض التكلفة، مثلما حدث مع النرويجي إرلينج هالاند الذي غادر إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويرحب برشلونة بهذه الفكرة، بانتظار اللاعب لمدة عام أو عامين، لحين انتهاء عقد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، تمهيدًا لقدومه عندما يبلغ عمره 20 سنة ويصبح أكثر نضجًا.

جدير بالذكر أن المهاجم الدولي الألماني سجل 6أهداف وصنع 6 في 22 مباراة بجميع البطولات مع دورتموند هذا الموسم.