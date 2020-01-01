برشلونة يرفض 50 مليون يورو مقابل لاعب لم يلعب!

ليستر سيتي يريد نجم برشلونة المنضم حديثًا والفريق الكتالوني يرفض

كشفت مصادر صحفية إنجليزية عن تلقي إدارة برشلونة لعرض مقابل 50 مليون يورو من ليستر سيتي لضم لاعبه الشاب فرانشيسكو ترينكاو.

وكان برشلونة قد ضم ترينكاو خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية ولكنه أكمل الموسم مع فريق سبورتينج براجا البرتغالي، على أن ينضم الموسم المقبل للكتلان.

وبالأمس، ذكرت صحف إنجليزية عن رفض أولي لعرضمن نادٍ إنجليزي دون الإفصاح عن اسمه من أجل التعاقد مع ترينكاو مقابل 60 مليون يورو.

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واليوم، كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن برشلونة تلقى عرضًا مقابل 50 مليون يورو من نادي ليستر سيتي من أجل ضم النجم البرتغالي الشاب.

وأكدت عدة مصادر أن المفاوضات جارية في الوقت الحالي، وأن برشلونة بعد أن رفض الأمر مبدئيًا قد فتح الباب أمام التفاوض حول اللاعب.

وكان برشلونة قد أعلن منذ أيام رفض خروج اللاعب ولو على سبيل الإعارة، حيث سيكون أحد أهم أفراد الفريق في الموسم المقبل.

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يذكر أن اللاعب الشاب وصاحب الـ 20 عامًا فقط يمتلك شرطًا جزائيًا بقيمة 500 مليون يورو، ويمتد عقده حتى صيف العام 2025.