برشلونة يرفض إبطال خطة ريال مدريد .. مفاجأة سارة لميركاتو الصيف

كشف سر الاجتماع المثير للجدل في برشلونة..

في وقت أثارت به عدة تقارير مزاعم عن محاولات من برشلونة لإبطال إحدى الخطط الصيفية لغريمه ريال مدريد، يبدو أن الأمر ليس كما بدا طوال الأسابيع الماضية!

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في أواخر فبراير الماضي، نشرت شبكة "JijantesFC" فيديو لديكو؛ المدير الرياضي للبرسا، إبان اجتماعه مع رافائيلا بيمنتا؛ وكيلة النرويجي إرلينج هالاند؛ نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

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بعد هذا الفيديو، بدأت عدة تقارير تتحدث عن محاولات برشلونة لخطف النرويجي من المرينجي، خاصةً وأن الجميع يعلم أن هالاند على خطط الفريق المدريدي بالفعل رفقة الفرنسي كيليان مبابي؛ نجم باريس سان جيرمان.

لكن وفقًا للصحفي الشهير فابريتسيو رومانو فإن فإن ذاك الاجتماع كان لمناقشة مصير لاعبين آخرين تحت وكالة رافائيلا وليس هالاند، مؤكدًا أنه حتى الآن لا ينوي برشلونة اتخاذ أي خطوة تجاه نجم الستيزينز.

وأوضح رومانو أن مسؤولي برشلونة يدركون تمامًا أن هالاند مهمة صعبة للغاية في ظل الوضع المالي للنادي، بجانب أن ناديه الإنجليزي يرغب في الأساس في الاحتفاظ به لأطول فترة ممكنة، وربما حتى الريال يفشل في ضمه.

يذكر أن صاحب الـ23 عامًا يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى نهاية موسم 2026-2027، لكن بعض التقارير تزعم أنه لا يمانع الرحيل في الصيف في اتجاه ريال مدريد.