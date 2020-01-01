برشلونة يرفض انضمام سواريز لأتلتيكو مدريد واللاعب يهدد

النجم الأوروجوياني اتفق مع أتلتيكو مدريد ومجلس إدارة برشلونة يرفض فكرة انضمامه لصفوف الروخي بلانكوس.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رفض داخل إدارة برشلونة لترك النجم الأوروجوياني لويس سواريز ينضم لصفوف أتلتيكو مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "أوندا سيرو"، والتي ذكرت أن اللاعب كان قد اتفق مع أتلتيكو مدريد على الانضمام لصفوفهم بداية من الموسم الجديد.

وكان النادي قد قرر ترك سواريز يرحل بشكل طالما لن يلعب لصفوف أندية مثل ريال مدريد أو مانشستر سيتي ويونايتد وباريس سان جيرمان كمنافسين محتملين للنادي الكتالوني خلال الموسم.

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ولم يتحدث النادي الكتالوني عن نظيره أتلتيكو مدريد بشكل علني مع سواريز لكن هناك اتجاه لضم الفريق العاصمي مع بقية الأندية.

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في المقابل قرر لويس سواريز أنه سيلعب لصفوف أتلتيكو مدريد وإلا سيبقى في صفوف برشلونة لما تبقى من تعاقده مع الفريق.

وكان سواريز قد فشل في الانضمام لصفوف يوفنتوس بعد الاتفاق مع النادي الإيطالي بسبب فشله في استخراج جواز سفر في الوقت المناسب.

جدير بالذكر أن رونالد كومان كان قد أبلغ سواريز منذ بداية فترته في برشلونة أنه لن يكون ضمن خطط الموسم الجديد.