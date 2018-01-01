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الانتقالات

برشلونة يرفض التعاقد مع بيبي

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المدافع البرتغالي فسخ عقده مؤخراً مع بشكتاش التركي..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

لا يزال برشلونة بحاجة لحسم قراره النهائي بشأن التعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ مطلع يناير المقبل.

 

يأتي ذلك وفقاً لتطورات إصابة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، إلى جانب إصابة البلجيكي توماس فيرمايلين خلال مواجهة ليفانتي الأخيرة والتي انتهت بفوز البلوجرانا 4-0.

اختيارات المحررين

ويغيب فيرمايلين لمدة شهر بموجب تلك الإصابة، وهو ما سيؤثر بطبيعة الحال على قرار إدارة النادي الكتالوني التي تبحث الكثير من الاختيارات، أبرزها الدنماركي أندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي الإنجليزي.

آخر الأسماء المطروحة مؤخراً كان البرتغالي بيبي -35 عاماً- مدافع ريال مدريد السابق، والذي فسخ عقده للتو مع بشكتاش التركي.

ولكن وفقاً لصحيفة سبورت الكتالونية فإن بيبي بات خياراً مستبعداً، كونه لعب لدى الغريم لـ10 مواسم، كما كان أبرز الوجوه المعادية لبرشلونة في تلك الفترة.

يُضاف إلى ذلك كبر عمره، وارتباط اسمه بواحدة من أسوأ الوقائع في تاريخ الليجا، حين ركل كاسكيرو لاعب خيتافي مرتين عقب حصوله على ركلة جزاء في الحادي والعشرين من ابريل 2009، ليتم إيقافه لـ10 مباريات.

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