برشلونة يرفض إعارة بيدري لأيندهوفن

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رفض نادي برشلونة إعارة لاعبه الشاب بيدري لأيندهوفن الهولندي، في الوقت الذي يؤكد فيه المدرب رونالد كومان أنه سعيد باللاعب.

ووسط تزايد الاهتمام بخدماته، تحرك برشلونة بسرعة لتأمين توقيع بيدري، وأعلن في 2 سبتمبر من العام الماضي أن عقده لمدة عامين سيبدأ في يوليو 2020.

وبعد قرار كومان بالاستغناء عن خدمات اللاعب ريكي بوتش، لم يكن معروفًا أين سيكون بيدري في الموسم الجديد خاصة مع الثورة والقرارات الفجائية للمدرب الهولندي.

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وبناء على ذلك وصلت عدة عروض إلى إدارة برشلونة من أجل الاستفسار عن بيدري، آخرهم كان من أيندهوفن، حيث طلب النادي الهولندي الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة.

ولكن رد برشلونة كان قاطعًا حسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية بأن رفض العرض المقدم من النادي الهولندي، وبالنسبة للاعب، فإنه وحسب رغبة كومان يمكن أن يكون له حضور مع الفريق الأول.

ومن جانبه فإن المدرب رونالد كومان، في الوقت الحالي يعتبره توقيعًا مهمًا، حيث قال قبل أسبوع: "إنه موهبة عظيمة، عمره 17 سنة وهو إضافة مهمة للمستقبل، لقد رأيته كيف يلعب في التدريبات ولديه شغف كبير"

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يذكر أن ميركاتو برشلونة متعطل في الوقت الحالي بسبب تعثر التخلص من لويس سواريز وانتظارًا لبيع ريكي بوتش ونيلسون سيميدو بعد التخلص من راكيتيتش وفيدال بالفعل..