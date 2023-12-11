برشلونة يرد على رغبة مانشستر يونايتد .. هل تتم صفقة سانشو ورافينيا؟

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين مانشستر يونايتد وبرشلونة...

تزداد العلاقة بين جادون سانشو، لاعب مانشستر يونايتد، ومدربه إريك تين هاج، توترًا يومًا بعد يوم، والحال لا يختلف كثيرًا عن رافينيا، لاعب برشلونة، الذي فقد مكانته الأساسية في تشكيلة الفريق الكتالوني.

ويسعى تين هاج، للتخلص من سانشو، بعد توتر العلاقة بين الطرفين، وخروج اللاعب الإنجليزي من حسابات مدربه، عقب تصريحاته التي هاجم فيها المدرب الهولندي، ومن جانبه يرى تين هاج أن سانشو لا يقدم كل ما لديه في التدريبات والمباريات مع الفريق.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة، أبدت موافقتها على الصفقة التبادلية التي اقترحتها إدارة مانشستر يونايتد، ولكن سيتعين عليها التخلص من رافينيا في المقام الأول قبل اتخاذ تلك الخطوة.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، إلى أن إدارة برشلونة فكرت في صفقة تبادلية، بين سانشو ورافينيا، خاصة في ظل الأنباء التي ربطت الأخير بالخروج من الفريق الكتالوني.

ولم يقدم رافينيا، حتى الآن المستوى المطلوب منه مع الفريق الكتالوني، وفي وجود الجناح الشاب لامين يامال، الذي يظهر بأفضل مستوى، دفع إدارة برشلونة، لسرعة التخلص من اللاعب البرازيلي.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن رحيل رافينيا، عن برشلونة، لن يكون سهلًا إذ أن ديكو المدير الرياضي، للفريق الكتالوني الحالي، هو الوكيل السابق للاعب البرازيلي، والذي ساهم بشكل كبير في وصوله إلى البلوجرانا في 2022.