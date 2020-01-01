برشلونة يدعم المتضررين من فيروس كورونا

برشلونة يدعم المصابين من الفيروس الخطير

وافقت إدارة برشلونة، على تقديم التضامن للمصابين بفيروس كورونا، على ملعب كورونا يوم السبت القادم.

ويستضيف برشلونة، نظيره خيتافي مساء السبت القادم في إطار مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

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فيروس كورونا المنتشر حالياً في الصين والعالم، يشكل خطراً كبيراً بسبب كثرة المصابين به، والتي أدى إلى وفاة أكثر من 900 شخص في الصين، فقط.

وتهدف مبادرة برشلونة، إلى توعية الجميع بعدم استبعاد أي شخص بسبب عرقه أو جنسيته.

وفي سياق متصل، أقرت إدارة البلوجرانا اليوم، إنشاء الأكاديمية الثانية للنادي في الولايات المتحدة الأمريكية وستكون في ميامي.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 49 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر.