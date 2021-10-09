برشلونة يخضع لرغبته.. تحديد أول الراحلين في يناير

خطوة هي الأفضل لجميع الأطراف..

في وقت تأمل به جماهير برشلونة بصفقات كبرى في الميركاتو الشتوي تُحسن من وضع الفريق، استقرت إدارة جوان لابورتا على أول المغادرين بالفعل.

الحديث هنا ووفقًا لصحيفة "سبورت" عن الحارس الثالث إينياكي بينيا، الذي يضغط على الإدارة في اللحظة الراهنة للسماح له بالذهاب معارًا وكسب بعض الدقائق هذا الموسم.

في الأساس أراد بينيا الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن قرارًا حاسمًا من رونالد كومان حال دون ذلك في ظل إصابة تير شتيجن آنذاك.

أما الآن ومع عودة الحارس الألماني واستحالة حصول الحارس الشاب على دقائق، فهو يفضل أن يأخذ خطوة جديدة في مسيرته، بينما لا تمانع الإدارة ولا كومان هذا الانتقال حاليًا.

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بينيا يمتلك عددًا من العروض من الأندية المتواجدة بالدوري الإسباني حاليًا، وحسم وجهته إلى أي منهم ليس إلا مسألة وقت، ولكن مع تأكيد رحيله معارًا دون خيار شراء إلزامي.

إدارة لابورتا تؤمن بأن بينيا يمكن أن يكون بديلًا لشتيجن العام المقبل في ظل الخروج المؤكد لنيتو في الصيف المقبل على أقصى تقدير.

الجدير بالذكر أن برشلونة بدأ موسمه الحالي بالاعتماد على نيتو بسبب إصابة شتيجن، ثم عاد الألماني ولكنه قدّم عروضًا هزيلة وكان مثار انتقادات حادة في الفترة الأخيرة.

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