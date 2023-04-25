برشلونة يخسر نصف دعمه الجماهيري الموسم المقبل!

برشلونة دون نصف جمهوره في الموسم المقبل

سيفقد نادي برشلونة نصف الدعم الجماهيري الذي يتلقاه على ملعبه الحالي كامب نو؛ فالفريق سينتقل لخوض مبارياته على الملعب الأولمبي لمدينة برشلونة في الموسم المقبل.

وسينتقل برشلونة إلى الملعب الأولمبي في موسم 2023-24 لأن ملعب كامب نو سيبدأ مرحلة التجهيزات لتطويره.

وسيكون أمام أنصار برشلونة عدد محدود من المقاعد لمساندة ناديهم على الملعب الأولمبي الذي تبلغ سعته 49472 مقعد متاح منهم بشكل كامل 40103 مقعد.

وهي السعة التي تبدو أقل من نصف سعة ملعب كامب نو الذي يتسع لـ 99354 مقعد وهو العلى سعة بين ملاعب أوروبا.

وسيتعين على أعضاء برشلونة التواصل مع إدارة ناديهم قبل 6 أيام من المباريات لمعرفة ما إن كانوا سيحضرون المباراة أم لا لطرح التذاكر للبيع.