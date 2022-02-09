برشلونة يخسر خدمات نجمه حتى نهاية فبراير

عاش البرازيلي داني ألفيش مدافع نادي برشلونة ليلة متناقضة يوم الأحد الماضي، أثناء مواجهة أتلتيكو مدريد في قمة الجولة 23 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز "البلوجرانا" بنتيجة 4-2.

ألفيش سجل هدفًا لصالح برشلونة في الدقيقة 49، قبل أن يتلقى بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

واجتمعت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم لاتخاذ قرار بشأن العقوبة بحق البرازيلي بعد طرده المباشر.

ما هي عقوبة ألفيش؟

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ألفيش تلقى عقوبة الإيقاف لمباراتين قادمتين في الدوري الإسباني.

السبب الرئيسي في الإيقاف هو تقرير الحكم جيل مانزانو، والذي جاء فيه: "في الدقيقة 69 تم طرد اللاعب 8 من برشلونة، للسبب التالي: ضرب ربلة ساق الخصم بدون وجود خيار للعب الكرة".

وتنص المادة 114 من قانون الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على أن الطرد بسبب تدخل دون وجود خيار للعب الكرة يستوجب الإيقاف لمدة مباراتين على الأقل.

ما هي المباريات التي سيغيب عنها ألفيش؟

وبهذا الإيقاف، فإن ألفيش لن يلعب المباراتين المقبلتين لبرشلونة في الدوري الإسباني.

المباراة الأولى ستكون أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا، ثم مواجهة فالنسيا في ملعب "ميستايا".

ومع عدم إدراج ألفيش بقائمة برشلونة في بطولة الدوري الأوروبي، فإن البرازيلي لن يخوض أي مباراة مع برشلونة حتى السابع والعشرين من فبراير الجاري.

وسيتمكن ألفيش من العودة إلى برشلونة خلال مواجهة أتلتيك بيلباو على ملعب "كامب نو" يوم 27 فبراير.

اقرأ أيضًا ..

جواهر مصرية وأبوبكر وسنجاري .. نجوم يستحقون أندية أكبر بعد أمم إفريقيا

خطة مبتكرة؟ باريس يستبدل مبابي بهالاند

تشيلسي يعرف نجوم الهلال؟ .. نعم! مرماه شاهدة والبصمة حاضرة

