برشلونة يحقق حلم كومان بصفقة مجانية جديدة

يعد فرانك كيسييه نجم خط وسط نادي ميلان الإيطالي أحد أبرز الأهداف على قائمة تعاقدات نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.

برشلونة يبحث عن لاعب يتمتع بقوة جسدية لدعم وسط الملعب، وذلك منذ أخفق في التعاقد مع جورجينيو فيانالدوم في الصيف الماضي بعد انتهاء تعاقده مع ليفربول الإنجليزي، وتفضيله الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

لماذا يرغب برشلونة في ضم كيسييه؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن كيسييه يثير اهتمام برشلونة بشكل خاص، نظرًا لأن عقده مع ميلان ينتهي في نهاية الموسم الحالي، وكل المؤشرات تؤكد اقترابه من الرحيل عن "الروسونيري".

ويرى برشلونة أن كيسييه، لاعب منتخب ساحل العاج، يتمتع بكافة المواصفات المطلوبة في لاعب الوسط الذي يبحث عنه حاليًا.

كيسييه يعاني في الوقت الراهن من ضغوط اللعب دون تجديد مع ميلان، وهو نادٍ يمتلك جماهير متطلب للغاية.

وحتى الآن لم يتعرض كيسييه لأي نوع من الانتقام على عدم تجديد عقده، ولا يزال لاعبًا مهمًا في خطط ستيفانو بيولي مدرب ميلان.

ما هي الأندية المهتمة بضم كيسييه؟

ومع وضعه المثير للاهتمام في سوق الانتقالات، فإن كيسييه يجذب إلى جانب برشلونة عددًا من أكبر الأندية الأوروبية، أهمها ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد وليفربول.

ويبدو أن إدارة ميلان قد تقبلت بالفعل فكرة رحيل كيسييه، ولهذا السبب يبحثون في السوق عن لاعب بديل.

هل تسمح وضعية برشلونة الاقتصادية بالتعاقد مع كيسييه؟

الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة يرغب في التعاقد مع لاعب بخصائص كومان في سوق الانتقالات الشتوية.

وفي الواقع، فإن برشلونة يمتلك بالفعل القدرة على إجراء صفقة مميزة دون التأثير على قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى برشلونة يمكنه إنفاق مبلغ يصل إلى 20 مليون يورو في سوق الانتقالات الشتوية دون أي تأثير على ميزانيته.

ورغم أن المبلغ النهائي الذي من الممكن أن ينفقه برشلونة لم يتحدد بشكل كامل، يمكن أن يتم استخدامه في التعاقد مع كيسييه ودفع قيمة راتبه إذا ما انضم إلى "البلوجرانا".

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