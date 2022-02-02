برشلونة يحسم الجدل .. أوباميانج في قائمة الدوري الأوروبي وألفيش خارجها!

أعلن نادي برشلونة عن استبعاد داني ألفيش من قائمة الفريق المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

وضمت القائمة الوافدون الجدد آداما تراوري وفيران توريس وبيير إيميرك أوباميانج، الذين استقر تشافي علي وضعهم في القائمة اليوم.

فبعد تعاقد برشلونة هذا الشتاء مع أربع صفقات هجومية، آخرهم قائد آرسنال السابق بيير إيمريك أوباميانج، أعطى تشافي الأولوية للمراكز الهجومية حتى يعوض النقص الموجود في القائمة الكتالونية.

وتنص المادة 46 من لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أنه من "بداية تصفيات خروج المغلوب، يجوز للنادي تسجيل ما لا يزيد على ثلاثة لاعبين جدد للمباريات المتبقية في المسابقة الحالية".

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "آس" الإسبانية فإن تشافي قرر عدم ضم الظهير البرازيلي المخضرم، على الرغم من المستويات المميزة الذي يقدمها منذ عودته.

خبرة ألفيش تحسم الأمر

📌 The registered 𝙘𝙪𝙡𝙚𝙧𝙨 for the @EuropaLeague 👇 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 2, 2022

أفاد التقرير بأن المدرب تشافي أبلغ داني ألفيش بالفعل بقرار عدم ضمه للقائمة الجديدة بعد شرح أسبابه، وهو الأمر الذي تقبله الدولي البرازيلي بصدر رحب.

وأضاف التقرير أن خبرة ألفيش لعبت دور كبيرًا، وأن تفهمه للأمور التكتيكية التي يفكر فيها تشافي، جعلته يتقبل الوضع دون امتعاض.

فلدي تشافي بالفعل لاعبون يستطيعون اللعب بمركز الظهير الأيمن مثل سيرجينو ديست وأوسكار مينجويزا.

وبعد ضم آداما تراوري امتلك تشافي حلًا آخر، وهو اللعب بثلاث مدافعين واستخدام جناح وولفرهامبتون السابق في مركز الظهير الجناح.

لماذا تغلب كفة الهجوم؟

ترجيح كفة الهجوم على ألفيش يأتي لأسباب منطقية، فالمدرب الإسباني محروم من خدمات اللاعبين الصاعدين مثل عبد الصمد الزلزولي وفيران جوتجلا، حيث لم يدخل أيًا منهم للقائمة "ب “المقدمة إلى الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي.

ولكي تكون مؤهلاً لدخول القائمة "ب “، يجب أن يكون اللاعبون قد أمضوا ثلاثة مواسم كاملة على الأقل يلعبون في فرق الشباب وليس هذا هو الحال بالنسبة للاعبين الذين انضموا إلى برشلونة العام الماضي فقط.

ولا ننسي أيضًا أن برشلونة يفتقد لخدمات أنسو فاتي لمدة 10 أسابيع للإصابة، وأن مستقبل الجناح الآخر عثمان ديبميلي مع الفريق لا يزال مبهمًا.

جدير بالذكر أن داني ألفيش قد انضم إلى صفوف برشلونة في نوفمبر الماضي بتوصية من المدرب تشافي.

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