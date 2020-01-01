برشلونة يحرم كومان من صلاحياته لعيون تير شتيجن

برشلونة يسعى لإرضاء تير شتيجن بكل الطرق

يبدو أن برشلونة مستعد لحرمان المدرب الجديد رونالد كومان من حقه في اختيار أفراد الجهاز المعاون له من أجل إرضاء حارسه الدولي الألماني تير شتيجن.

وتولى كومان تدريب برشلونة خلفًا لكيكي سيتيين ليبدأ في رسم ملامح الفريق بالشكل الجديد تحت قيادته، تلك التي بدأت بتشكيل الجهاز المعاون مرورًا بالصفقات وتحديد من يبقى ومن يرحل.

ومع اختيار كومان للطاقم التدريبي بين مساعدين ومعدين بدنيين، ظل مدرب حراس المرمى منصبًا لا يمكن المساس به من أجل عيون الألماني تير شتيجن.

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برشلونة يعرف أن حارسه الدولي الألماني سيكون أحد أهم الركائز بالنسبة للمستقبل، لذلك فإنه يعمل بكل الطرق لإرضائه حتى يجدد عقده مع الفريق لسنوات إضافية.

وخلال المفاوضات بين برشلونة ورونالد كومان لكي يصبح الهولندي مدرب الفريق الكتالوني الجديد، طلب كومان دمج سلسلة من المساعدين في طاقمه التدريبي.

من بين هؤلاء كان هنريك لارسون وألفريد شرود، وهما الآن جزء من الجهاز الفني لرونالد، ومع ذلك، كان هناك طلب لم يوافق عليه برشلونة، وهو إحضار مدرب حراسة مرمى جديد.

ويبدو أن تير شتيجن يشعر بالراحة بصورة كبيرة مع مدرب حراس مرمى الفريق في الوقت الحالي رامون دي لا فونتي، لذلك لا يريد النادي المساس به.

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يذكر أن تير شتيجن قد تعرض لهجوم في الموسم الماضي وسط لاعبي برشلونة بسبب تراجع المردود وهو ما جعل رحيله عن الفريق الكتالوني محتملًا مع تصاعد الأزمات.