برشلونة يحدد موعد الكشف عن قميصه "الأبيض" لموسم 2023-2024

موعد ظهور قميص برشلونة الجديد للجماهير

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، عن موعد ظهور القميص الأبيض الجديد لفريق برشلونة للموسم القادم 2023-2024.

وسيذهب برشلونة إلى أمريكا في جولة استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد خلال شهر يوليو القادم.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" فإن فريق برشلونة سيرتدي القميص الأبيض الجديد يوم 26 يوليو ضد آرسنال، واعتبارًا من هذا التاريخ سيكون القميص متاحًا للجماهير عبر الموقع الإلكتروني أو في المتاجر الرسمية للنادي.

وسيواجه برشلونة فريق آرسنال في لوس أنجلوس، استعدادًا للموسم الجديد وأثناء جولة الفريقين بأمريكا ثم يلتقى مع يوفنتوس.

وسيلعب برشلونة ضد آرسنال في مدينة كاليفورنيا ثم سيذهب إلى مدن دالاس، وتكساس، حيث سيواجه ريال مدريد يوم 29 يوليو فريق لاس فيجاس، وسيختتمون الجولة يوم 1 أغسطس مباراة ضد ميلان.

وتوج فريق برشلونة بلقب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 88 نقطة، وقبل نهاية البطولة بأربع جولات.