برشلونة يحدد سعر التخلي عن الوافد الجديد

تخبط جديد في برشلونة واتجاه لبيع اللاعب الذي انضم قبل شهر ونصف فقط

حدد نادي برشلونة المبلغ المطلوب من أجل الاستغناء عن الوافد الجديد مارتن برايثوايت على الرغم من أنه انضم إلى النادي في فبراير الماضي..

بالنسبة لبرشلونة يدور الحديث في الصحف وحسب المصادر المقربة عن مسألة تخفيض النفقات والأزمة المالية، حيث اجتمع الرئيس بارتوميو مع قادة الفريق من أجل مناقشة ذلك الأمر.

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وحسب صحيفة سبورت، فإن برشلونة لن يقبل بأٌقل من 18 مليون يورو من أجل الاستغناء عن المهاجم الدنماركي الجديد والذي انضم إلى برشلونة بسبب إصابة ديمبيلي الطويلة.

ورغم أن ذلك يبدو تخبطًا جديدًا، إلا أن إدارة برشلونة على الأرجح قد وضعت هذا الاحتمال، لذلك عملت على أن تتعاقد مع لاعب يمكن تسويقه لاسترداد قيمة الصفقة المدفوعة.

ولم يتردد برشلونة في استثمار 18 مليون يورو لجلب مهاجم ليجانيس، على أن يحاول منحه قيمة إضافية، ولكن مع مستجدات إيقاف النشاط وتداعيات فيروس كورونا لم يحدث ذلك.

ولهذا يريد برشلونة استرداد القيمة التي دفعها على الأقل، حيث أن النادي سيخسر اقتصاديًا بسبب إيقاف النشاط وتعطيل الأرباح الخاصة بحقوق البث التلفزيوني وتذاكر المباريات فضلًا عن إغلاق المتاجر الرسمية والمتاحف.

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يذكر أن فيروس كورونا قد تفشى في إسبانيا وأودى بحياة أكثر من 4000 شخص حسب الأرقام الرسمية المعلنة، مما منع من إقامة كافة الأنشطة التي تتطلب تجمعات بشرية.