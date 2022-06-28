برشلونة يحاول التخلص من نجمه الفرنسي وسط رفضه للمغادرة!

الفريق الإسباني يحاول بكل الطرق تخفيض فاتورة الرواتب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي برشلونة الملحة بخروج قلب دفاعه الفرنسي صامويل أومتيتي للفريق في سوق الانتقالات الحالي.

وكانت الأنباء التي تخرج من كتالونيا في الفترة الأخيرة تشير إلى عدم رغبة المدرب تشافي بتواجد اللاعب، كما أنه بات يبحث عن البديل.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" فإن النادي الكتالوني يدرس كل المقترحات التي تمكنه من التخلص من أومتيتي.

ماذا عن خروج أومتيتي؟

أوضح التقرير أن صامويل أومتيتي سوف يغادر نادي برشلونة في فترة الانتقالات الحالية، حيث قيل له بشكل مباشر إنه خارج حسابات المدرب تشافي في الموسم المقبل.

وعرض النادي الكتالوني السماح له بالمغادرة في صفقة انتقال مجانية وذلك من خلال إنهاء عقده، لكنه اختار المغادرة على سبيل الإعارة.

ويقال إن فريق فيورنتينا الإيطالي هو الطرف الأكثر اهتمامًا لكنهم على استعداد لدفع نصف راتبه فقط.

حيث أن أومتيتي يحصل على صافي 4 ملايين يورو في الموسم في برشلونة وفيورنتينا ليس في وضع يسمح له بدفع مثل هذا الراتب.

لكن الأمور في طريقها لكي تحل في ظل محاولات إدارة البلوجرانا بإقناع اللاعب بقبول مبلغ 2 مليون يورو في الموسم، وهو ما قد يدفعه الفريق الإيطالي.

ماذا عن مسيرة أومتيتي؟

بدأ أومتيتي مسيرته الكروية مع ليون وانضم إلى فريقهم الأول في عام 2012، واستمتع بأربعة مواسم في وطنه قبل أن ينتقل إلى برشلونة بعد يورو 2016، وقدم أداءً رائعًا في أول موسمين له في النادي وساعد فرنسا في الفوز بكأس العالم في روسيا عام 2018.

ومن بعدها ظن الجميع أن المدافع الفرنسي سيبقى في التشكيلة الأساسية لبرشلونة لسنين طويلة، ويحمل راية الدفاع، لكنه قد أصيب بمشاكل عضلية متنوعة على مدار السنوات الأخيرة، مما جعله خارج خطط كل من تناوب على إدارة البلوجرانا الفنية.

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