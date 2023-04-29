الأموال أم التجديد؟ برشلونة يحاول التخلص من الشرط الجزائي "المخيف" بعقد عثمان ديمبيلي

النجم الفرنسي قطعة مهمة في تشكيل تشافي

كشفت تقارير في الإعلام الكتالوني عن آخر التطورات بخصوص تمديد عقد عثمان ديمبيلي في برشلونة، ومساعي الأخير للتخلص من الشرط الجزائي بالعقد.

النجم الفرنسي الذي عانى مؤخراً مع الإصابات كان على وشك الرحيل مجاناً الصيف الماضي مع انتهاء عقده السابق، ثم جدد حتى يونيو 2024.

وذكرت "موندو" أن إدارة برشلونة ستجتمع مع وكيل اللاعب موسى سيسوكو في الأسبوع القادم أو التالي من أجل بداية المفاوضات بشكل رسمي لضمان استمرار الجناح في صفوف البلوجرانا.

وأضافت الجريدة المقربة من النادي أن برشلونة يريد في العقد الجديد إزالة الشرط الجزائي في عقد اللاعب المقدرة قيمته في حدود 100 مليون يورو، تصل إلى 50 مليوناً في يوليو ويتحصل اللاعب على نصفها بحسب التقرير.

وأكدت "موندو" أن الطرفين، وخصوصاً اللاعب، يريدان الاستمرار سوياً رغم الإغراء المالي لديمبيلي من أجل مغادرة برشلونة إذا تم دفع الشرط الجزائي من أحد الأطراف المهتمة.