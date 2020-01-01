برشلونة يحاول إقناع ريال سوسيداد بالتخلي عن ويليان خوسيه

خيارات عديدة أمام الفريق الكتالوني..

من المتوقع، أن يحسم نادي برشلونة، ملف التعاقد مع مهاجم خلال الأسبوع الجاري، بعد الانتكاسة التي تعرض لها عثمان ديمبلي.

برشلونة، يعاني من أزمة في هجومه عقب إصابة نجميه لويس سواريز وديمبلي، فالثنائي قد يغيب لنهاية الموسم؛ بسبب الإصابة.

ديمبلي، سافر بالفعل إلى فنلندا لإجراء عملية جراحية، بسبب إصابته في عضلة الفخذ.

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ومن جانبها ستعمل إدارة برشلونة، على إرسال نسخة من تقرير العملية إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في محاولة منها لاستقطاب مهاجم من الليجا حتى نهاية الموسم.

صحيقة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت أن ويليان خوسيه (28 عامًا)، مهاجم ريال سوسيداد، هو المضل لدى برشلونة ومدربه كيكي سيتين، ولكن ناديه يقاتل من أجل الفوز بكأس ملك إسبانيا، واحتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، وبالتالي من الصعب خسارة واحد من لاعبيه الرئيسيين.

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ويملك خوسيه، شرطًا جزائيًا في عقده يُتيح له الرحيل عن صفوف سوسيداد، مقابل 70 مليون يورو، إلا أن برشلونة يحاول التفاوض من أجل الحصول على خدمات اللاعب بمبلغ أقل.

وأشارت الصحيفة إلى أنخيل رودريجيز (32 عامًا)، مهاجم خيتافي، باعتباره خيارًا اقتصاديًا لتعزيز هجوم برشلونة، فناديه سيوافق على بيعه، نظرًا لامتلاكه 3 لاعبين في مركزه وهم ماتا، ومولينا وديفيرسون.

رئيس خيتافي، أنخيل توريس، سيوفق على بيع رودريجيز، مقابل 5 إلى 9 ملايين يورو.

لورين مورن (26 عامًا)، مهاجم ريال بيتيس، ضمن الخيارات، ولكن ناديه لن يفرط في خدماته بسهولة.

يرشلونة أيضًا، أمامه التعاقد مع روجر مارتي (29 عامًا)، مهاجم ليفانتي وأبرز هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 10 أهداف.

مارتي، قد يرحل عن صفوف ليفانتي، مقابل حوالي 12 مليون يورو، ولكنه ليس أولوية لدى النادى الكتالوني.