برشلونة يتخذ قرارًا هامًا بخصوص مستقبل الثنائي المغربي إلياس أخوماش وشادي رياض

مستقبل إلياس أخوماش وشادي رياض يثير حالة من الجدل في نادي برشلونة..

يملك نادي برشلونة الإسباني بين صفوفه عددًا من اللاعبين الشباب ذوي الأصول المغربية أبرزهم المدافع شادي رياض، والجناح إلياس أخوماش، ومستقبل الثنائي بالفعل يثير الكثير من الجدل.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن تشافي هيرنانديز وطاقمه الفني يحبون بالفعل شادي رياض، الذي يمتد عقده مع برشلونة حتى صيف 2024 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

لكن التقرير أشار إلى أن رياض قد يخرج إلى أحد أندية هولندا على سبيل الإعارة في الموسم المقبل، من أجل مواصلة التطور، لكن برشلونة لا يفكر في رحيله في الوقت الحالي، خاصة لأنه قلب دفاع أعسر ولا يوجد العديد من اللاعبين في برشلونة بهذه الخاصية الفريدة.

وعلى صعيد آخر، فإن صحيفة "relevo" أكدت أن إلياس أخوماش أصبح بالفعل على رادار نادي فياريال لتعزيز تشكيلة "الغواصات الصفراء" في الصيف المقبل.

فياريال يجري محادثات بالفعل منذ بعض الوقت مع أخوماش لمحاولة إقناعه بالانتقال إلى الفريق، خاصة وأن عقده مع برشلونة ينتهي في 30 يونيو المقبل، وأعلن بالفعل منذ فترة طويلة أنه لن يجدد عقده في "كامب نو".

الجناح الشاب لديه العديد من المتابعين في إنجلترا وإيطاليا، وقدموا له عروضًا أعلى من عرض فياريال، على الرغم من أن عامل الجذب الرئيسي في فريق "الغواصات الصفراء" هو المشروع الرياضي الذي يعجب أخوماش بالفعل.