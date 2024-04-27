برشلونة يتجاهل رغبة ديكو ويستقر على "حلم تشافي" لتدعيم الوسط

صفقتان في وسط النادي الكتالوني هذا الصيف

يعتبر نادي برشلونة خط الدفاع بمثابة أولويته القصوى في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لمساعدة المدرب تشافي هيرنانديز في المنافسة على البطولات.

الموسم الحالي لا يزال مستمرًا رغم الاقتراب من خسارة الدوري الإسباني، حيث يسعى برشلونة لضمان المركز الثاني للمشاركة في السوبر المحلي الموسم القادم، من أجل الحصول على بضعة ملايين تساعد الفريق في السوق.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إنه بعد تمشيط السوق جيدًا، استقر برشلونة على التعاقد مع لاعبين في خط الوسط، أحدهما جويدو رودريجيز لاعب ريال بيتيس.

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اللاعب الأرجنتيني يعتبر مناسبًا من الناحية الاقتصادية وقواعد اللعب المالي النظيف، كما يمتلك خبرة واسعة وقدرات فنية وبدنية مميزة تجعل تشافي حريصًا على ضمه.

ولكن برشلونة سيواصل الدعم بلاعب آخر من الطراز الرفيع، والاختيار هنا وقع على يوشوا كيميش نجم بايرن ميونخ البالغ من العمر 29 سنة، والذي يحبه تشافي كثيرًا ويريد التعاقد معه منذ فترة.

الوضع التعاقدي لكيميش مع بايرن يُغري برشلونة كثيرًا، لأن عقده سينتهي في 2025 ولم يوقع على أي عقد جديد حتى الآن، لذلك سيحاول برشلونة ضمه بقيمة تتراوح بين 30 إلى 35 مليون يورو.

ويعد الدولي الألماني بمثابة الخيار المثالي لتشافي، بسبب قدرته على اللعب كظهير أيمن ولاعب وسط مدافع، ولكن المشكلة الوحيدة هي راتبه الذي يصل إلى 8 ملايين يورو، حيث يطمح برشلونة في استغلال رغبة اللاعب في ارتداء قميص الفريق لإقناعه بتخفيض أجره.

وأما بالنسبة لأمادو أونانا نجم إيفرتون الذي يحبه ديكو المدير الرياضي للنادي كثيرًا، فمن المتوقع أن يصرف برشلونة النظر تمامًا عن ضمه، بسبب التكاليف العالية للصفقة من حيث الراتب وقيمة التعاقد.