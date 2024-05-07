برشلونة يتجاهل تهديدات وكيل فيتور روكي .. ودليل واضح يبرئ تشافي

المهاجم البرازيلي يشعر بالخجل في غرفة ملابس البارسا

كشفت تقارير صحفية، كواليس العلاقة بين فيتور روكي، مهاجم برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز، في ظل الأنباء المنتشرة حول رغبته في الرحيل خلال الصف الجاري.

وكان أندري كوري، وكيل اللاعب البرازيلي، قد هاجم مدرب برشلونة واتهمه بتعمد تجاهل روكي، مهددًا بأنه سيبحث له عن عقد دائم مع نادٍ آخر إذا لم يحصل على فرصة داخل النادي الكتالوني.

وأكدت صحيفة "سبورت"، أن تصريحات وكيل روكي لا تمثل أي أهمية لمسؤولي برشلونة ولا يوجد أي تعليق عليها سواء من المدرب أو في غرفة ملابس النادي الكتالوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن ما أشيع عن عدم وجود أحاديث بين تشافي ولاعبه فيتور روكي في النادي، غير صحيحة بالمرة، خصوصًا أن هذا الأمر حدث في أكثر من مناسبة، حيث يجري محادثات معه بشكل منفرد وكذلك من خلال الفيديوهات التي يتم عرضها لتصحيح أخطاء اللاعبين.

وأوضحت أن فيتور روكي يشعر بالخجل بينما يحاول التكيف مع حياته الجديدة في برشلونة، لكنه يتعامل بشكل جيد ويرغب في المشاركة لدقائق أكثر مع الفريق، ولم يعرب أبدًا عن غضبه أو يشتكي من تشافي وعلاقتهما جيدة للغاية.

وكان روكي قد انتقل إلى برشلونة في الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة كلفت خزينة النادي نحو 30 مليون يورو إلى جانب 31 مليون يورو مكافآت وحوافز.

وشارك روكي في 13 مباراة فقط مع برشلونة، بمعدل دقائق لم يتعد 310 دقائق، واستطاع تسجيل هدفين فقط.